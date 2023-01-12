Знаменитая супермодель Татьяна Патиц умерла от рака груди
Татьяна Патиц умерла в среду, 11 января от рака груди, сообщила ей ее агент Коринн Николас.
Немецкая модель и актриса была провозглашена одной из первых супермоделей 1990-х годов. В 1990 году она появилась на обложке британского Vogue вместе с Наоми Кэмпбелл, Кристи Терлингтон, Линдой Евангелистой и Синди Кроуфорд.
В среду журнал Vogue первым сообщил о смерти немецкой модели Татьяны Патиц. Позже в интервью CNN агент модели сообщил, что причиной смерти стал рак груди.
"Мы были детьми в индустрии моды, и мне кажется, что мы выросли вместе. Мы были на стольких фотосессиях и показах за кулисами. пронзительные глаза. Ее любовь к животным и природе была заразительна. Мои соболезнования ее семье", — написала Синди Кроуфорд в соцсетях.
Модель немецкого происхождения появлялась на обложках десятков Vogue и бесчисленного множества других модных журналов. Ее самая известная обложка, которую она поделила с другими супермоделями своего поколения, вдохновила Джорджа Майкла снять ее в музыкальном видео для песни Freedom.
Она завершила карьеру модели в 2002 году, позже время от времени появляясь на подиуме. Она жила в Лос-Анджелесе.
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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