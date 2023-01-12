Немецких солдат накрыло снежной лавиной в австрийских Альпах

Драматические сцены с участием немецких солдат произошли в австрийских Альпах. Военных накрыло лавиной и несколько из них были госпитализированы.

Историю описывает Süddeutsche Zeitung. Группа из 19 немецких военных находилась в Штубайских Альпах, расположенных возле Тироле. Именно там некоторые из них попали под лавину. По информации полиции, происшествие случилось во вторник, 10 января, когда солдаты строили снежные пещеры. К какой воинской части они относились, не сообщается.

Как сообщает издание, в полицейском отчете сообщается, что рыхлые массы снега частично или полностью накрыли пятерых из 19 немецких солдат, ушедших в горы из Миттенвальда в Баварии.

К счастью, всех погребенных под снегом удалось вытащить, но трех человек из-за полученных травм пришлось доставить в госпиталь Инсбрука.

По предварительным данным следствия, причиной сползания огромных снежных масс стало "рытье временных снежных укрытий на высоте 3150 метров", сообщил немецкому агентству печати представитель австрийской полиции. Согласно текущему отчету Австрии о сходе лавин, во вторник действовало предупреждение о сходе лавин 2-го уровня.