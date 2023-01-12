«Вице-мисс Украина» и звезда «Интернов» Лидия Арефьева решила стать участницей «Дом-2»

Сорокалетняя актриса и модель настроена на серьезные отношения, и того же ждет от будущего избранника.

Лидия Арефьева появилась на периметре реалити-шоу «Дом-2», удивив его участников. Девушка пришла на замену другой героини телестройки – Натальи Безверховой, выбывшей в декабре.

Сорокалетняя участница призналась, что она настроена на серьезные отношения, этого же ожидает и от будущего избранника. Актриса хочет стать матерью, чего не сумела сделать в предыдущем браке.

У модели есть опыт работы перед камерами. В1998 году уроженка Харькова стала вице-мисс конкурса «Мисс Украина», снималась для мужских журналов, в рекламе.

Арефьева зарекомендовала себя и как актриса. На экране Лидия дебютировала еще в 2001 году, сыграв в сериале «Женское счастье».Теледива сыграла также в «Бедной Насте», «Рублёвке Live», «Клубе», «Кто в доме хозяин?», «Часе Волкова», «Интернах», «Следе» и других проектах.

Лидия вышла замуж в 2005-м году. Избранник Андрей не имел отношения к шоу-бизнесу. В браке с ним актриса была 11 лет.