Самый заразный: в России впервые зарегистрирован штамм COVID-19 «кракен»

Первое заражение зафиксировано в Пензенской области. По мнению ВОЗ, новый подвариант не имеет особую тяжесть заболевания.

Штамм «кракен», который считается самым заразным, добрался до России.

«Первое заражение вирусом субварианта “омикрон” — XBB.1.5 “кракен” зафиксировано в Пензенской области», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Но паниковать не стоит. По мнению ВОЗ, нет признаков, что новый подвариант имеет особую тяжесть заболевания. Однако он точно более заразный.

Российские эксперты советуют сохранять спокойствие. В частности, профессор Центра эпидемиологии и микробиологии центра им. Гамалеи Анатолий Альтшейн уточнил, что данный «кракен» по летальности мало чем отличается от «омикрона».

Обычно он протекает в латентной форме (90% инфицированных даже не заметят этого), вакцины от него защищают полностью либо снижают риск тяжелого течения заболевания.