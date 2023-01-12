Кравченко прокомментировала информацию о том, что у нее проблемы с акоголем

После того как актриса Татьяна Кравченко не явилась на спектакль в Питере, ее коллега Станислав Садальский заговорил о проблемах артистки с алкоголем. Что по этому поводу думает сама Кравченко?

Татьяна Краченко шокирована заявлениями своего коллеги, актера Станислава Садальского о том, что она страдает алкоголизмом.

69-летняя актриса заявила, что на сцену с Садальским не вышла намеренно.

Причиной стали слова коллеги об увольнении Александры Захаровой и обвинениях Марка Варшавера, которого очнь уважает звезда сцены и экрана.