Кравченко прокомментировала информацию о том, что у нее проблемы с акоголем
2023-01-12 10:14
После того как актриса Татьяна Кравченко не явилась на спектакль в Питере, ее коллега Станислав Садальский заговорил о проблемах артистки с алкоголем. Что по этому поводу думает сама Кравченко?
Татьяна Краченко шокирована заявлениями своего коллеги, актера Станислава Садальского о том, что она страдает алкоголизмом.
69-летняя актриса заявила, что на сцену с Садальским не вышла намеренно.
Причиной стали слова коллеги об увольнении Александры Захаровой и обвинениях Марка Варшавера, которого очнь уважает звезда сцены и экрана.
Опубликовано: Наталья Гончарова