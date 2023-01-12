Стюардесса рассказала, в каких местах могут установить скрытые камеры в номерах отелей

Бортпроводница порекомендовала прежде всего изучить зеркало в ванной и вытяжку, проверить датчики дыма, телевизор, обратить внимание на шторы.

Набравшая популярность в соцсети TikTok стюардесса нидерландской авиакомпании KLM перечислила наиболее распространенные места для установки скрытых камер в номерах отелей, сообщает ФАН.

Девушка объяснила, как и где их искать. Прежде всего бортпроводница порекомендовала изучить зеркало в ванной и вытяжку.

Затем - проверить датчики дыма, телевизор, обратить внимание на шторы.

После этого - выключить свет и с помощью камеры на мобильном телефоне осмотреть всю комнату. Если будут замечены какие-то красные огоньки - это точно скрытые камеры, подчеркнула блогер.

Ранее пользователь Сети Габриэль Рейес стала настоящей звездой TikTok, она сумела превратить приготовление блюд в мини-мюзикл. Девушка сначала пела во время готовки ради шутки, а потом решила сделать это собственной фишкой.