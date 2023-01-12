Киркоров признался: он жалеет, что сыграл в одном фильме с Зеленским

Поп-король рассказал об этом во время своего выступления в Дубае, где участвовал в концерте вместе с Волгой Король.

Филипп Киркоров в 2009 году сыграл с президентом Украины Владимиром Зеленским в фильме «Любовь в большом городе».

Певец недавно признался, что «тысячу раз» уже пожалел об этом, сообщает ФАН.

Поп-король признался в этом на концерте в Дубае. После своего выступления с Волгой Король исполнитель назвал артистку "боевой подругой", которая также принимала участие в кинофильме. Певец решил высказаться в связи с этим.

«Мы прошли с Волгой огонь и воду, снимались в фильме вместе с будущим президентом… не нашей страны. И уже тысячу раз пожалели об этом!» — подчеркнул он.

Ранее Киркоров заявил, что новогодний проект ТНТ «СамоИрония судьбы!» - прекрасный новогодний подарок для любителей популярной советской комедии.