Штамм коронавируса «Кракен» впервые выявлен врачами в России
2023-01-12 10:32
Роспотренадзор сообщил, что в Пензенской области врачами впервые выявлен штамм коронавируса «Кракен».
12 января пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о выявлении первого случая заражения вирусом субварианта «Омикрона» XBB.1.5, или «Кракен».
В ведомстве уточнили, что данный случай заражения штаммом коронавируса «Кракен», характеризующимся большей контагиозностью и сравнительном быстрым распространением, был зафиксирован в Пензенской области в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2.
Опубликовано: Диана Мудреченко