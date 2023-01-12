Эксперты рассказали, какие продукты могут облегчить боль при артрите

Диетолог Анита Бин порекомендовала добавить в рацион такие листовые овощи, как брокколи, капуста и шпинат.

Диетолог Анита Бин подчеркнула, что продукты не смогут избавить от проблем с суставами, но определенная диета позволит облегчить симптомы, а также предотвратить развитие повреждение суставов, что очень важно для страдающих остеоартритом.

По словам эксперта, в прогрессирующем разрушении суставов основную роль играет воспаление. Потому включение в рацион продуктов, богатых полифенолами и антиоксидантами, поможет с ним бороться и облегчит симптомы артрита.

В этом списке темно-зеленые листовые овощи - брокколи, капуста и шпинат. Эти овощи богаты антиоксидантами, а также витаминами С, А, Е и К, которые помогают защитить от окислительного повреждения ткани суставов, сообщает Рамблер.

А после повреждающих мышцы упражнений мышечную боль убавит имбирь. Он также снизит боль в коленях и скованность у людей, которые страдают артритом.

Черника, ежевика, малина и клубника, богатые полифенолами, помогут в обеспечении защиты от воспалений, в том числе - артрита.

Жирная рыба с омега-3 кислотами тоже обладает противовоспалительными свойствами, потому полезна при остеоартрите. Уменьшить боль, сократить скованность в суставах и защитить хрящи помогают плоды шиповника.