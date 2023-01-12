США придумали способ слежки за Владимиром Зеленским

В США придумали, как организовать слежку за президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Вашингтоне придумали, как можно организовать слежку за украинским президентом и действиями Киева в целом.

Способ предложил старший научный сотрудник Института Катона Даг Бэндоу. Он выступил с предложением создать свой информационно-аналитический центр, направленный на Украину.

"В США придумали новой способ слежки за Зеленским. Старший научный сотрудник Института Катона Даг Бэндоу считает, что Штатам необходимо создать свой Центр противодействия дезинформации, который будет ориентирован на Украину", - сообщает МК.