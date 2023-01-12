За въезд на популярный у россиян курорт будут взимать плату

Обязательный денежный сбор для гостей страны планируют ввести в Таиланде. Деньги пойдут на развитие туристического сервиса.

Власти Таиланда продолжают анонсировать непопулярные новшества для туристов.

На прошлой неделе они сначала заявили, что не будут впускать в страну отдыхающих без сертификата о вакцинации от коронавируса, однако на следующий день эту меру отменили.

Но теперь появились другие новости. Как сообщает Супер.ру со ссылкой на Вangkok Post, глава Минтуризма и спорта Таиланда Пипат Ратчакитпракан сделал заявление о намерении ввести обязательный денежный сбор для иностранных туристов.

По словам чиновника, собранные средства будут использованы для поддержки туристов, пострадавших от несчастных случаев, а также развитие туристических направлений. Речь идет о 300 батах (около 620 российских рублей), которые должен заплатить каждый, кто пересек границу.

Предложенные министром меры хотят ввести с июня 2023 года. Хотя сумма кажется чисто символической, осадок все равно остается.