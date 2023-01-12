Пневмония у Костомарова началась после купания в проруби с высокой температурой

Фигурист проводил закаливающие процедуры: неделю нырял в прорубь. Таким способом он собирался вылечить начинающееся заболевание.

Знаменитый фигурист 45-летний Роман Костомаров на днях попал в больницу с воспалением легких. Состояние оценивается как критическое.

Мужчина не может самостоятельно дышать. Он находится в реанимации и подключен к аппарату вентиляции легких.

Также для поддержания жизнедеятельности Костомарова используется аппарат для насыщения крови кислородом.

За неделю до этого Роман заболел, но вместо лекарств предпочел ныряния в ледяную прорубь. Таким способом спортсмен рассчитывал самостоятельно излечить себя.

Он погружался под лед, даже когда столбик градусника показывал опасные значения - 38,4.

При этом спортсмен не пропускал выступления, продолжал выходить на лед на коньках с высокой температурой. 10 января начались серьезные ухудшения.

Романа Костомарова срочно госпитализировали в отделение реанимации. Здесь он получает усиленное медикаментозное лечение, в том числе интенсивную кардио терапию.

В медицинском центре "Коммунарка" у фигуриста обнаружили левостороннюю пневмонию, которая при этом сочетается с гриппом В.

В паре с Татьяной Навкой Роман Костомаров добился высоких успехов в фигурном катании на льду. В 2006 году эти двое завоевали Олимпийское золото в Турине.

Также дуэт два раза был победителем чемпионата мира, три раза брал самые высокие награды на чемпионате Европы и в финальном выступлении серии Гран-при Международного союза конькобежцев.

В 2006 году пара Навка и Костомаров завершила спортивную карьеру на льду.