В Саудовской Аравии в четвертый раз состоялся торжественный выпуск женского спецназа

Всего подготовлено 255 бойцов-женщин. Мероприятие патронировал сам принц Абдулазиз бин Сауда бин Найефа бин Абдулазиз.

Церемония для выпускников "базового курса подготовки женщин-новобранцев четвертой партии в женском учебном институте по специальностям спецназа дипломатической безопасности и спецназа безопасности Хаджа и Умры" состоялась в Саудовской Аравии.

Женщины-солдаты в ходе выступления продемонстрировали свои боевые навыки. Как уточнили СМИ, общая численность выпускников - 255 бойцов-женщин.

Мероприятие патронировал сам принц Абдулазиз бин Сауда бин Найефа бин Абдулазиз, а также министр внутренних дел Саудовской Аравии и директор общественной безопасности, генерал-лейтенантом Мохаммед бин Абдулла Аль-Бассами.

Информационные агентства страны отметили, что "выпускники получили подготовку, знания и теоретические и практические уроки по навыкам, требуемым характером их задач в области безопасности".

Представители женского спецназа способны обеспечить безопасность при охране различных структур, граждан, организаций, дипломатических миссий.