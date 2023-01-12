Лукашенко: Беларусь не заметила подвижек от реализации союзных программ с Россией
Это заявление президент Беларуси Александр Лукашенко сделал в ходе совещания, посвященного вопросам выполнения интеграционных программ в рамках Союзного государства России и Беларуси.
По словам президента Беларуси, в ходе реализации союзных программ по экономической интеграции белорусская сторона пока не ощутила значимых изменений в областях энергетики, промышленности и транспорта.
Как подчеркнул Лукашенко, проделана большая работа по подготовке и корректировке договорно-правовой базы межгосударственного сотрудничества.
Однако, невзирая на выполнение большинства мероприятий, предусмотренных союзными программами, ощутимых изменений, прежде всего в сферах энергетики, промышленности, транспорта, Беларусь пока не заметила.
Лукашенко заявил, что выполнение программ по формированию объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов потребовало вынесения вопроса на высший уровень. И все основные вопросы он согласовал с президентом России Владимиром Путиным.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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Храмова Оксана
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