Лукашенко: Беларусь не заметила подвижек от реализации союзных программ с Россией

Это заявление президент Беларуси Александр Лукашенко сделал в ходе совещания, посвященного вопросам выполнения интеграционных программ в рамках Союзного государства России и Беларуси.

По словам президента Беларуси, в ходе реализации союзных программ по экономической интеграции белорусская сторона пока не ощутила значимых изменений в областях энергетики, промышленности и транспорта.

Как подчеркнул Лукашенко, проделана большая работа по подготовке и корректировке договорно-правовой базы межгосударственного сотрудничества.

Однако, невзирая на выполнение большинства мероприятий, предусмотренных союзными программами, ощутимых изменений, прежде всего в сферах энергетики, промышленности, транспорта, Беларусь пока не заметила.

Лукашенко заявил, что выполнение программ по формированию объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов потребовало вынесения вопроса на высший уровень. И все основные вопросы он согласовал с президентом России Владимиром Путиным.