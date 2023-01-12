По сообщению NASA, найдена планета, которая меньше Земли, но потенциально пригодная для жизни

Планету назвали TOI 700 e. Она обнаружена в обитаемой зоне своей звезды, возможно, с каменистой поверхностью и на 95% меньше Земли.

В системе звезды TOI 700 выявлено уже 4 планеты. Но только две из них находятся в "обитаемой" зоне. Это планеты e и d.

Эмили Гилберт, научный сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии:

«Это одна из немногих известных нам систем с несколькими небольшими планетами в пригодной для жизни зоне»

"Обитаемой" зоной (или "зоной Златовласки") называют особую область вокруг центральной звезды системы.

На поверхности находящихся в ней планет может существовать вода, а температурные условия могут быть благоприятны для обитания живых организмов.

Эмили Гилберт:

«Новое открытие планеты e доказывает, что спутник может помочь «нам находить все меньшие и меньшие миры»

Миссия TESS продолжалась два года и способствовала проведению исследований различных солнечных систем.

Ученые отслеживали яркость звезд и оценивали вероятность их падения, вызываемого пролетающими рядом планетами. Научную миссию планировали закончить в 2020 году.

Из-за расширения TESS был добавлен еще один год, в это время и была обнаружена новая планета, потенциально пригодная для жизни.