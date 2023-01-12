Журналист Рикард Йозвяк: Украина попросила ЕС не вводить санкции против Беларуси

Украина могла попросить Европейский Союз не вводить санкции в отношении Беларуси.

Западный журналист Рикард Йозвяк рассказал, почему Беларусь не попала под все те же санкции, которые ввели против Российской Федерации.

По словам журналиста, Украина попросила Запад не вводить санкции в отношении Республики Беларусь.

"Одна из причин, по которой Беларусь не попала под последние пакеты санкций вместе с Россией, - это просьба Украины не включать Минск в санкции", - написал журналист.