Журналист Рикард Йозвяк: Украина попросила ЕС не вводить санкции против Беларуси
2023-01-12 13:36
Украина могла попросить Европейский Союз не вводить санкции в отношении Беларуси.
Западный журналист Рикард Йозвяк рассказал, почему Беларусь не попала под все те же санкции, которые ввели против Российской Федерации.
По словам журналиста, Украина попросила Запад не вводить санкции в отношении Республики Беларусь.
"Одна из причин, по которой Беларусь не попала под последние пакеты санкций вместе с Россией, - это просьба Украины не включать Минск в санкции", - написал журналист.
Опубликовано: Николай Скира
-
-
Алексей Гладкий
Захарова: западное оружие на Украине является законной целью для российских вооруженных сил
Это заявление руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства России Мария Захарова сделала на брифинге с журналистами, отвечая на один из вопросов о ходе специальной военной операции.Подробнее...
-