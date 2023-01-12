Польша построит АЭС на Балтийском море
В 80 км к северо-западу от Гданьска и примерно в 300 км от границы с Германией, предполагается построить первую в Польше атомную электростанцию.
Проект встречает сопротивление не только в регионе. В Германии тоже с тревогой следят за польскими ядерными планами.
В начале ноября польское национально-консервативное правительство заключило контракт с американской компанией Westinghouse на строительство первой в стране атомной электростанции.
Стоимость строительства оценивается в 18,6 млрд евро.
Министр климата и охраны окружающей среды Анна Москва несколько расплывчато сообщила о месте, что предпочтение было отдано «району Копалино-Любятово».
Опубликовано: Тарас Медведев
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Алексей Гладкий
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