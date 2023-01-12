Люди, которые уехали за пределы России, больше не нужны государству и стали врагами

Можно ли превращать своих граждан в врагов и предателей из-за временного отъезда. Насколько оправдан запрет на обратный въезд в страну и кому от этого будет хуже - своим мнением поделился эксперт.

По мнению Стаса Соколова, обозревателя NGS.RU, отношение государства к гражданам, как к своей собственности не может считаться правомерным.

А между тем в условиях существующей реальности объявить врагами в государственном аппарате РФ готовы всех уехавших из страны. Только за то, что они посмели покинуть пределы родины.

Некоторые политики, например, Богдан Безпалько, предлагают "предателей" лишать гражданства.

Люди имеют право на путешествия, на смену места жительства. При этом обстоятельства и мотивы у всех могут быть разными.

Никто из уехавших не собирался порвать с родиной раз и навсегда. Они остаются русскими людьми, даже добровольно сменив гражданство, учат детей родному языку, общаются с русскими эмигрантами.

И всем было нелегко начинать новую жизнь на новом месте. Но тем не менее так бывает, люди оседают и остаются в другой стране насовсем, у каждого есть на это право.

Сегодня все чаще слышны реплики в адрес уехавших о том, что они предатели родины. Якобы оставили страну в трудный момент.

Подобные ситуации в истории повторялись не раз, достаточно вспомнить неоднозначное отношение государства даже к простым туристам в СССР.

Люди, которые смогли тогда покинуть Советский Союз, брали, по сути, билет в один конец.

Почему-то американцев или европейцев, ищущих счастье в другой стране, предателями не считают. Миллионы китайцев живут и оседают по всему миру.

Государство от них не отрекается. Человек свободен и не может являться собственностью своей страны. Он вправе жить и трудиться где угодно.

Родина - это не кучка важных чиновников, а все люди, живущие в стране. Чтобы они не хотели уезжать и стремились вернуться в родные пенаты, нужно создавать для этого условия.

Сегодня уезжают в основном молодые и перспективные граждане, полные сил, энергии, талантов. Многие настоящие профессионалы в самых востребованных на мировом рынке областях.

По мнению обозревателя Стаса Соколова, закрывая им обратный въезд на родину, государство прежде всего наказывает себя.