Светлана и Федор Бондарчуки никогда не поливали друг друга грязью после развода

Бывшие супруги прожили в браке 25 лет: у них двое общих детей и две внучки.

Светлана познакомилась с Федором Бондарчуком в 1991 году, когда была еще 16-летней школьницей. А он тогда служил в армии. С момента знакомства молодые люди были неразлучны, хотя их родители были категорически против этих отношений.

Их пара всегда считалась одной из самых крепких в богемной среде, а брак продлился целых 25 лет. Светлана работала фотомоделью, телеведущей, снялась в нескольких фильмах.

В браке с Федором у нее родилось двое детей: Сергей в 1991 году и Варвара - в 1999 году. Супруги долго скрывали, что их дочка "особенная" и что у нее аутизм и ДЦП, и обнародовали эту информацию только в 2012 году.

В 2012 и в 2014 годах у супругов родилось две внучки - Маргарита и Вера, которых бабушка и дедушка просто обожают.

А в 2016 году Федор со Светланой со страниц журнала Hello, где она была главным редактором, сообщили о своем разводе.

Федор увлекся молодой актрисой, Паулиной Андреевой, и ушел из семьи. Светлана тяжело переживала развод.

Но никогда ни один из бывших супругов не сказал в адрес другого ни одного плохого слова.

Светлана вновь обрела счастье в 2020 году - в 51 год она вышла замух за дизайнера Сергея Харченко.

Она говорит в своих интервью, что из прошлых отношений всегда нужно выходить достойно. Важно пережить обиду и в любой ситуации сохранять человеческое достоинство, поскольку с бывшим супругом (супругой) людей связывает очень много общего, в том числе дети и внуки.

Еще она уверена: сохраняя в душе агрессию или обиду на бывшего супруга, женщина не сможет найти своего человека и вновь обрести счастье. По ее уверению, нужно уметь отпускать и всегда оставаться оптимисткой.