25-летняя Иванна Плантовская не однажды выкладывала фото из стран Европы в роскошных интерьерах.

Молодая представитель Погранслужбы Украины пожаловалась СМИ на то, что после публикации фото в личных аккаунтах в Сети подписчики подвергли ее травле.

Иванна Плантовская не однажды посещала Европу и выкладывала фото в роскошных интерьерах.

25-летняя пресс-офицер Южного территориального управления Госпогранслужбы Украины не ожидала, что снимки с отдыха в новогодние праздники вызовут такой негативный резонанс.

Плантовская запечатлела себя в суперприкиде на фоне Эйфелевой бвшни. Как сообщает Smigid.ru, девушка начала служить в ВСУ в должности лейтенанта погрануправления Одессы.

За три года Иванна дослужилась до капитана и замначальника отдела. Вторая должность Плантовской – пресс-секретарь ведомства.