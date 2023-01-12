В Швеции открыто крупнейшее в Европе месторождение редкоземельных металлов

Шведская горнодобывающая группа LKAB объявила в четверг, что открыла в районе Кируна, на крайнем севере Швеции, «крупнейшее известное месторождение» редкоземельных элементов в Европе.

По данным компании оно может содержать более одного миллиона тонн металлов.

Это открытие важно в то время, когда Европа обеспокоена зависимостью от Китая, крупнейшего в мире производителя, в поставках этих полезных ископаемых, которые используются, в частности, для производства аккумуляторов электромобилей и ветряных турбин.

Месторождение Кируна, крупного горнодобывающего региона в скандинавской стране, содержит более «одного миллиона тонн оксидов редкоземельных элементов», но компания подчеркивает, что еще не определила его точные объемы, говорится в заявлении.