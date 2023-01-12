Эксперты рассказали, в чем замочить семена, что они на сто процентов проросли

Очень скоро начнется очередной дачный сезон, и огородники уже начинают к нему готовиться.

Дачники со стажем знают, как обеспечить семенам стопроцентную всхожесть. Для этого их нужно замочить в особом растворе.

Для приготовления раствора нужно взять листья алоэ, которое наверняка растет в каждом доме. Для манипуляции достаточно пару листьев.

Их нужно поместить на несколько часов в холодильник, измельчить с помощью мясорубки (или другим удобным способом). Полученную массу залить теплой водой.

После этого жидкость процедить и замочить в ней семена. Посадочный материал поместить в раствор с алоэ примерно на 10 часов.

После замачивания семена выложить на бумажное полотенце, просушить. Всхожесть будет обеспечена. К слову, сок алоэ нередко используют и для укоренения черенков.