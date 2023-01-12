Главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Салюков прибыл в Беларусь

Командующий российскими Сухопутными войсками Олег Салюков посетил Беларусь, проверив состояние региональной группировки армии РФ.

12 декабря возглавляющий командование Сухопутными войсками вооружённых сил России генерал Олег Салюков в сопровождении комиссии от Министерства обороны РФ посетил Республику Беларусь, где осуществил инспекцию российской составляющей совместной региональной группировки войск, проверив их слаживание с белорусскими коллегами.

Примечательно, что 25 декабря прошлого года Александр Лукашенко также провёл рабочую встречу с российскими войсками на территории Беларуси.