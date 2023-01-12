Коваль: Ровенская область Украины готовится к обороне

Лидер Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль утверждает, что в регионе ведутся мероприятия по подготовке к обороне городов.

Вечером четверга глава ОВА Ровеньской области Виталий Коваль сообщил, в населённых пунктах региона осуществляются работы по возведению оборонительных сооружений, окопов и блиндажей на случай интенсификации наступательной операции российских вооружённых сил.

Днём ранее Владимир Зеленский посетил Львов, где провёл обсуждение ситуации, сложившейся на границе Украины с Республикой Беларусь, также встретившись с польским президентом Анджеем Дудой.