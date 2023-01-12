Песков: Путин поддержал идею об увеличении призывного возраста в РФ

Дмитрий Песков утверждает, что Владимир Путин одобрил инициативу по увеличению призывного возраста в стране.

Глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков пообщался с российскими журналистами, где заявил, что Владимир Путин ознакомился с идеей по подъёму верхней границы призывного возраста в России, положительно её оценив. При этом Песков отметил, что данная инициатива должна быть тщательно проработана сотрудниками Министерства обороны.

Накануне ряд российских СМИ со ссылкой на информатора в Госдуме сообщил, что в ближайшее время возраст призыва на срочную службу в РФ может быть поднят до тридцати лет.