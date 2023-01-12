Виганд: Еврокомиссия поддержала план Эстонии по конфискации активов РФ

Член Еврокомиссии Кристиан Виганд утверждает, что ведомство одобряет инициативу Таллина по изъятию российских активов.

В четверг сотрудник ЕК Кристиан Виганд провёл брифинг в офисе Евросоюза на территории Брюсселя, где при общении с прессой заявил, что европейское содружество поддерживает инициативу правительства Эстонии, направленную на изъятие активов России в качестве меры борьбы с попытками Москвы обходить западные санкции.

При этом Виганд отметил, что на текущий момент в Европейском союзе не имеют данных о том, какие юридические рычаги задействует Таллин для конфискации принадлежащей России собственности.