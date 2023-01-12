Продажи автомобилей в России упали почти на 60 % в 2022 году

Продажи новых автомобилей в России рухнули в 2022 году на 59% за год, из-за жестких международных санкций против Москвы.

В прошлом году было продано всего 687 370 новых легковых автомобилей, согласно данным, опубликованным в четверг Ассоциацией европейского бизнеса (AEB), которая объединяет производителей в этом секторе.

Это почти на миллион единиц меньше по сравнению с 2021 годом. Только в декабре продажи упали на 50%, по данным Ассоциации.



Помимо прекращения экспорта запчастей производители просто перестали поставлять в Россию комплектующие и автомобили таких марок как: Audi, Honda, Jaguar и Porsche.

В начале года о прекращении своего производства в РФ заявили Renault, BMW, Ford, Hyundai, Mercedes, Volkswagen и Volvo.