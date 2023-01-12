Шестерняшки, появившиеся на свет 11 января, к сожаленью, не выжили

Роды произошли 11 января 2023 года, малыши смогли прожить всего сутки, 12 января все детки умерли. Мама по-прежнему находится в больнице.

Необычные роды произошли в Таджикистане впервые, 26-летняя женщина смогла произвести на свет сразу шестерых малюток.

Они продержались всего сутки, ни один из новорожденных не выжил. Детки появились раньше положенного срока и весили всего по 600-700 граммов.

Именно это, по мнению медиков, и стало причиной смерти младенцев.

Случаев с многоплодной беременностью, когда женщины вынашивают сразу 5 и более детей, не так уж и много. Еще меньше таких, когда все рожденные малыши выживают.

В 2009 году гражданка Америки Надя Сулейман смогла родить за один раз сразу восьмерых детей. За что ее окрестили в соцсетях "октомамой". Все дети выжили.

Но самый выдающийся случай, попавший в книгу рекордов Гиннеса, произошел в Индии. Женщина в возрасте 42 лет родила за 37 минут естественным путем одного за другим 11 детей.

Все мальчики, среди них 6 малышей - совершенно одинаковые близнецы. Вес новорожденных колебался от 1 до 1,5 кг. Все детки родились здоровыми.