Саммит мира ООН проведут в Нью-Йорке в годовщину начала спецоперации в Украине

Инициированный Киевом саммит мира, проведут в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в годовщину спецоперации в Украине.

Саммит мира Организации Объединенных Наций, ранее предложенный Киевом, проведут в Нью-Йорке 24 февраля, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Украина хочет мира и ранее президент Владимир Зеленский сформулировал предложение, для его достижения. Мы благодарим Турцию за содействие нашим мирным инициативам", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что мероприятие посвящено годовщине начала специальной военной операции России в Украине.