Роспотребнадзор: штамм коронавируса «Кракен» впервые выявлен в РФ

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о регистрации заболеваемости штаммом COVID-19 "Кракен" в России.

12 января Роспотребнадзор опубликовал свежий пресс-релиз, в рамках которого уведомил, что на территории России зафиксированы случаи заболеваемости штаммом коронавируса XBB.1.5, который получил наименование "Кракен" и является мутировавшей вариации омикрон-коронавируса.

По данным сотрудников Роспотребнадзора, "Кракен" может стать доминирующей формой COVID-19 в РФ, заместив собой "Омикрон", однако его летальность невысока.