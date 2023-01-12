Экс-жену Моргенштерна экстренно госпитализировали

Дилара выложила в соцсети тревожный снимок, где запечатлела себя в палате больницы под капельницей.

22-летняя Дилара Зинатуллина сообщила о резком ухудшении здоровья. Блогера госпитализировали в одну из заграничных клиник.

Бывшая жена Моргенштерна пожаловалась, что плохо себя чувствует. Девушка предположила, что могла заразиться коронавирусной инфекцией, сообщает СтарХит.

«Положили в больничку, взяли кровь, тест на ковид. Ломает мышцы, все болит, кашель до слез… Первый раз в жизни так плохо себя чувствую…» — поделилась Дилара.

Подписчики переживают за состояние девушки. Они желают ей скорейшего выздоровления. «Мы с тобой!»; «Здоровья тебе. Пусть дальше будет лучше! Выздоравливай, пожалуйста!»; «Поправляйся», — желают в комментариях фанаты.

Дилара сейчас находится в Дубае. Медики прописали ей постельный режим и порекомендовали пить много воды. «Нету сил двигаться», — поделилась подробностями состояния Зинатуллина.

К слову, на здоровье девушка жаловалась еще вчера. Но, несмотря на плохое самочувствие, отправилась работать. «Я за сутки поборола грипп и сегодня еду на съемки, после этого вечером лечу в Дубай», — писала накануне брюнетка.