Информагентство Military Watch утверждает, что запрос правительства Украины к Тбилиси с требованием вернуть ракетную систему "Бук" говорит об отчаянии Киева.

12 января американское издание Military Watch сообщило, что недавняя просьба украинского правительства к администрации Тбилиси о возращении зенитно-ракетного "Бук", который был передан грузинским войскам Киевом в 2008 году, свидетельствует об отчаянном положении солдат ВСУ на поле боя.

Примечательно, что ранее в пресс-службе грузинского правительства заявили, что отказ Тбилиси возвращать Украине "Буки" связан с тем, что Грузия купила эти комплексы, а не получила бесплатно.