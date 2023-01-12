FP: США должны привыкнуть к миру конкурирующих великих держав

Информационное агентство Foreign Policy утверждает, что американское правительство обязано привыкать к устанавливающейся в мире многополярности.

Колумнист новостного журнала Foreign Policy Стивен Уолт утверждает, что после начала российской спецоперации в Украине американскому истеблишменту следует начинать адаптироваться к новому миропорядку, в котором крупнейшие державы способны конкурировать в соответствии со своими национальными интересами.

По мнению Уолта, в случае, если власти Соединённых Штатов будут уважать внешнеполитические действия других стран, то смогут рассчитывать на ответное уважение от ведущих государств мира.