Новостной канал Sky News утверждает, что администрация премьера Британии Риши Сунака пока не проверила сведения о гибели своего гражданина на территории Соледара в ДНР.

12 января журналисты Sky News сообщили, что представитель офиса премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявил об отсутствии начала проверки данных о гибели британского гражданина в боях под Соледаром, однако официальный Лондон обеспокоен появлением подобных слухов.

Днём ранее пресс-служба Евгения Пригожина сообщила, что в Соледаре было найдено тело британца, который воевал за армию Украины и имел при себе паспорта на своё и чужое имя.