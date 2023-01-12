Крупнейшие в Европе месторождения редкоземельных металлов обнаружены в Швеции

В Кируне, расположенной на севере Швеции, мы обнаружили крупнейшие в Европе месторождения редкоземельных металлов, необходимых для производства аккумуляторов, электродвигателей и ветряных турбин, сообщила горнодобывающая компания LKAB.

"Это отличная новость не только для нас, региона и шведов, но и для Европы и климата", – подчеркнул президент LKAB Ян Мостроем на пресс-конференции на железорудном руднике в Кируне.

По словам Мострома, месторождения редкоземельных металлов, то есть группы из 17 элементов (включая церий, лантан и неодим), расположены в районе, называемом Пер-Гейер. Об их мемторождении в окрестностях Кируны известно уже два года, но только сейчас удалось оценить размеры находки. На той небольшой части, которая разведана до сих пор, она составляет около миллиона тонн.

По данным LKAB, в Европе не ведется добыча редкоземельных металлов, а необходимые для энергетического перехода элементы в настоящее время импортируются из Китая.

Неслучайно шведская горнодобывающая компания организовала пресс-конференцию в четверг, когда президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен находится с визитом в Кируне в связи с шестимесячным председательством Швеции в Совете Европейского Союза, который начался в январе.

По сообщениям СМИ, в марте ЕК представит план по обеспечению доступа к критически важному сырью, а LKAB лоббирует юридические упрощения при запуске добычи редкоземельных металлов.

LKAB признал, что, если ничего не изменится, может пройти 10-15 лет, прежде чем начнется масштабная добыча.