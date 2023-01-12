Эрдоган проведёт переговоры с Путиным и Зеленским о создании гумкоридора

Турецкий президент Тайип Эрдоган намерен провести телефонные переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Вечером 12 января турецкий омбудсмен Шереф Малкоч публично заявил, что в ближайшее время президент Турции Тайип Эрдоган планирует провести новый раунд переговоров по телефону с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, обсудив с лидерами России и Украины перспективы создания гуманитарного коридора в зоне спецоперации.

Также Малкоч отметил, что Эрдоган хочет созвониться с Зеленским Путиным сегодня или завтра, заявив им о необходимости инициации гумкоридора для эвакуации раненых военных.