Байден признал, что хранил секретные документы в «личной библиотеке»

Джо Байден утверждает, что секретная документация хранилась в его личном библиотеке на территории частного жилища.

Вечером четверга президент США Джозеф Байден публично подтвердил, что информация об обнаружении у него дома секретной документации соответствует действительности. По словам Байдена, он хранил тайные бумаги в своём домовладении, создав там "личную библиотеку" приватного характера.

Днём ранее стало известно, что в ноябре перед началом промежуточных выборов в Конгресс Соединённых Штатов советники Джо Байдена нашли в его кабинете десять папок с секретными разведданными об Украине, Иране и Британии. Известно, что документы были получены Байденом в годы его вице-президентства.