Российский генерал Олег Салюков посетил Беларусь с инспекцией

Генерал Олег Салюков посетил Беларусь, где проверил готовность российских войск, сообщает ТАСС. Солдаты на белорусских полигонах тренируются день и ночь.

В Минобороны Беларуси сообщили о визите комиссии своего коллеги из российского министерства. Делегацию возглавил Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал Олег Салюков, который после того, как Валерий Герасимов стал новым командующим вторжением России в Украину, является его заместителем.

Беларусь сообщила в коммюнике, что целью визита Салюкова была инспекция российских войск и частей, дислоцированных на белорусских полигонах.

"В ходе проверки проверено качество подготовки боевого слаживания и дана оценка их готовности к обеспечению военной безопасности Союзного государства России и Беларуси", — подчеркнули в ведомстве.

Выступило и Минобороны России. Как подчёркивается, командующий Сухопутными войсками заслушал доклады командиров, проверил размещение и бытовые условия бойцов, побеседовал с военными и лично убедился в высоком уровне подготовки российских военных.

Учения российских солдат проводятся днем ​​и ночью. На полигонах военные совершенствуют навыки стрельбы из штатного оружия, вождения боевых машин, тактической медицины и других дисциплин боевой подготовки.

Визит Салюкова состоялся после того, как Россия и Беларусь расширили совместные военные маневры в Беларуси. Совместные учения ВВС планируются с 16 января.