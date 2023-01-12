Американский политик Янг: Россия решительно побеждает НАТО и Украину
2023-01-12 19:55
Американский политик Джеффри Янг, кандидат в губернаторы штата Кентукки заявил, что Россия решительно побеждает Украину и НАТО.
По его словам, такая ситуация складывается с марта прошлого года и до сих пор.
Янг считает, что Россия не может проиграть в этом конфликте, а у НАТО и Украины нет шансов на победу.
Ранее страны НАТО заявили о продолжении поставок оружия на Украину, включая боевые машины пехоты и другую военную технику.
Опубликовано: Светлана Репина