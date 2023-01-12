В России освободили ветерана ВМС США Дадли по обмену заключенными

Бывший губернатор штата Нью-Мехико Билл Ричардсон, который является посредником США по обмену заключенными, подтвердил освобождение в России ветерана американских ВМС Тэйлора Дадли.

По словам Ричардсона, Дадли освобожден из-под ареста и возвращается в Соединенные Штаты.

35-летний ветеран морской пехоты США был задержан в апреле прошлого года российскими пограничниками.

Дадли пересек границу Польши и Калининградской области России. Ранее сообщалось, что он посещал музыкальный фестиваль в Польше.