В России освободили ветерана ВМС США Дадли по обмену заключенными
2023-01-12 20:01
Бывший губернатор штата Нью-Мехико Билл Ричардсон, который является посредником США по обмену заключенными, подтвердил освобождение в России ветерана американских ВМС Тэйлора Дадли.
По словам Ричардсона, Дадли освобожден из-под ареста и возвращается в Соединенные Штаты.
35-летний ветеран морской пехоты США был задержан в апреле прошлого года российскими пограничниками.
Дадли пересек границу Польши и Калининградской области России. Ранее сообщалось, что он посещал музыкальный фестиваль в Польше.
Опубликовано: Светлана Репина