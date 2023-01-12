Сто роскошных яхт сгорели в результате пожара в Марбелье

Около 100 яхт и катеров были уничтожены в результате пожара в порту курорта Марбелья на юге Испании.

Марбелья является очень популярным местом среди туристов. Местные власти не сообщают о пострадавших в результате пожара.

При тушении пожара пострадал один пожарный. Его состояние оценивается как стабильное, сообщила в четверг пресс-служба Марбельи.

"Операция по тушению пожара была начата немедленно, и пожарные взяли под контроль стихию в ночь со среды на четверг", — пояснил мэр Анхельс Муньос.

Власти испанского курорта заявили, что пожар был потушен утром в четверг, 12 января. Они также подтвердили, что расследование уже началось для установления причины. Местные власти не сообщают о пострадавших в результате пожара.