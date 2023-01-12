«РИА Новости»: мирных жителей Соледара переселяют в Шахтерск

Информационное агентство "РИА Новости" сообщило о процессе переселения жителей Соледара в Шахтерск после того, как в город вошли российские войска.

В четверг военные корреспонденты издания "РИА Новости" сообщили, что в течение четырёх последних дней мирное население Соледара в ДНР мигрирует в Шахтёрск, где их временно размещают из-за боевых действий в их городе. По данным газеты, прибывшие в Шахтерск получают помощь от сотрудником МЧС Донецкой Народной республики, а также документы и специализированные выплаты.

Лидер шахтёрской администрации Александр Шатов утверждает, что сейчас в Шахтерске находится восемьдесят человек, ранее прибывших из Соледара.