Попова: защиты иммунитета после COVID-19 не хватит для «кракена»
2023-01-12 20:42
Возглавляющая Роспотребнадзор Анна Попова уверена, что приобретённой при перенесении коронавируса иммунной защиты может не хватить при заболевании штаммом "кракен".
В четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова публично заявила, что в Пензенской области России впервые зарегистрирован случай заболевания новым штаммом коронавирусной инфекции "кракен", который является подвидом омикрон-коронавируса и может полностью вытеснить своего предшественника в стране.
При этом Попова отметила, что переболевшие COVID-19 могут вновь заболеть штаммом "кракен", поскольку приобретённых иммунитетом защитных свойств может не хватить для препятствия новому виду заболевания.
Опубликовано: Ткачёв Андрей