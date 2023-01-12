Попова: защиты иммунитета после COVID-19 не хватит для «кракена»

Возглавляющая Роспотребнадзор Анна Попова уверена, что приобретённой при перенесении коронавируса иммунной защиты может не хватить при заболевании штаммом "кракен".

В четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова публично заявила, что в Пензенской области России впервые зарегистрирован случай заболевания новым штаммом коронавирусной инфекции "кракен", который является подвидом омикрон-коронавируса и может полностью вытеснить своего предшественника в стране.

При этом Попова отметила, что переболевшие COVID-19 могут вновь заболеть штаммом "кракен", поскольку приобретённых иммунитетом защитных свойств может не хватить для препятствия новому виду заболевания.