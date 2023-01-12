Филиппо: Франция станет стороной конфликта, поставив танки Украине

Французский политик Флориан Филиппо заявил о риске превращения Парижа в одну из сторон украинского военного кризиса.

Вечером четверга лидер французской оппозиционной партии "Патриоты" Флориан Филиппо опубликовал новое сообщение в мессенджере Twitter, где заявил, что правительство Франции становится активным участником боевых действий между Россией и Украиной из-за того, что Эммануэль Макрон принял решение о передаче лёгких колёсных танков Киеву.

При этом Филиппо выразил уверенность, что инициатива Макрона об интенсификации оказываемой Украине военной помощи ставит Францию в опасное положение.