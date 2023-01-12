Депутат Госдумы Картаполов: весной в России может начаться призыв 30-летних
2023-01-12 21:22
Депутат Госдумы РФ, глава комитета по обороне генерал Андрей Картаполов заявил, что переход на новую систему призыва в армию будет поэтапным.
По его словам, уже весной 2023 года призывной возраст может быть повышен до 30 лет.
Картаполов пояснил, что до этого военкоматам предстоит определиться с количеством призывников, соответствующих новым требованиям.
Депутат отметил, что первый этап перехода будет смешанным призывом, под который попадут россияне 18-30 лет.
Опубликовано: Светлана Репина