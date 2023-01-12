Депутат Госдумы Картаполов: весной в России может начаться призыв 30-летних

Депутат Госдумы РФ, глава комитета по обороне генерал Андрей Картаполов заявил, что переход на новую систему призыва в армию будет поэтапным.

По его словам, уже весной 2023 года призывной возраст может быть повышен до 30 лет.

Картаполов пояснил, что до этого военкоматам предстоит определиться с количеством призывников, соответствующих новым требованиям.

Депутат отметил, что первый этап перехода будет смешанным призывом, под который попадут россияне 18-30 лет.