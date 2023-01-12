Как питаться экономно, не отказываясь от качественных продуктов: 8 простых правил

На еду у большинства людей уходит уйма денег. Многих ненужных трат можно избежать, если грамотно распорядиться бюджетом и следовать простым правилам бережливости.

Выбрасывать много денег на продукты совсем не обязательно. И при этом не нужно отказываться от качественного товара в ущерб своему здоровью. Восемь правил экономии на продуктах

№1

Перед походом в магазин надо продумать меню на неделю. Потом составить список нужных продуктов. Так не будет куплено ничего лишнего.

№2

Ходить в магазин надо как можно реже. В идеале - раз в неделю, делая все необходимые закупки сразу. Чем чаще ходишь за продуктами, тем больше делаешь ненужных трат.

Например, заскочишь в магазин за хлебом, уйдешь с полным пакетом.

№3

Надо следить за акциями и покупать продукты впрок. Только не хватать вс е подряд лишь потому, что дешево. Брать нужно те товары, которые реально нужны.

Лучше продумывать это дома заранее и составлять список. Спонтанный поход в магазин с акциями может забрать лишние деньги.

№4

Раскрученные бренды не всегда лучше, чем малоизвестные. Очень часто мы переплачиваем именно за "крутую" марку привозных товаров.

Товары местного производства, менее распиаренные, зачастую ничем не хуже, зато дешевле в разы.

№5

Не стоит брать тележку в супермаркете, лучше ограничить себя корзиной.

Все очень просто: чем больше пространства в контейнере для покупок, тем больше возникает соблазн заполнить его доверху.

Если в скромной корзине не осталось места для продуктов, то вряд ли захочется взять что-то незапланированное и сделать спонтанную покупку.

В большой тележке поместится не только то, что необходимо было купить, но и останется место для других, совсем ненужных вещей, но которые так и манят к себе.

№6

В продуктовый магазин нельзя ходить на пустой желудок. Обязательно будет куплено много лишнего. Потому что голод - плохой советчик в этой ситуации.

№7

Отправляясь в супермаркет за продуктами, не стоит забывать о цели визита. То есть покупать тут надо именно продукты.

Остальные вещи лучше брать в других, специализированных магазинах. Это точно обойдется дешевле.

№8

Лучше отказаться от покупки продуктов, которые идут в нарезке. За эту дополнительную услугу в итоге будет переплачено не мало, особенно если посчитать сумму за весь месяц.