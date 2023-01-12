Как питаться экономно, не отказываясь от качественных продуктов: 8 простых правил
На еду у большинства людей уходит уйма денег. Многих ненужных трат можно избежать, если грамотно распорядиться бюджетом и следовать простым правилам бережливости.
Выбрасывать много денег на продукты совсем не обязательно. И при этом не нужно отказываться от качественного товара в ущерб своему здоровью. Восемь правил экономии на продуктах
№1
Перед походом в магазин надо продумать меню на неделю. Потом составить список нужных продуктов. Так не будет куплено ничего лишнего.
№2
Ходить в магазин надо как можно реже. В идеале - раз в неделю, делая все необходимые закупки сразу. Чем чаще ходишь за продуктами, тем больше делаешь ненужных трат.
Например, заскочишь в магазин за хлебом, уйдешь с полным пакетом.
№3
Надо следить за акциями и покупать продукты впрок. Только не хватать вс е подряд лишь потому, что дешево. Брать нужно те товары, которые реально нужны.
Лучше продумывать это дома заранее и составлять список. Спонтанный поход в магазин с акциями может забрать лишние деньги.
№4
Раскрученные бренды не всегда лучше, чем малоизвестные. Очень часто мы переплачиваем именно за "крутую" марку привозных товаров.
Товары местного производства, менее распиаренные, зачастую ничем не хуже, зато дешевле в разы.
№5
Не стоит брать тележку в супермаркете, лучше ограничить себя корзиной.
Все очень просто: чем больше пространства в контейнере для покупок, тем больше возникает соблазн заполнить его доверху.
Если в скромной корзине не осталось места для продуктов, то вряд ли захочется взять что-то незапланированное и сделать спонтанную покупку.
В большой тележке поместится не только то, что необходимо было купить, но и останется место для других, совсем ненужных вещей, но которые так и манят к себе.
№6
В продуктовый магазин нельзя ходить на пустой желудок. Обязательно будет куплено много лишнего. Потому что голод - плохой советчик в этой ситуации.
№7
Отправляясь в супермаркет за продуктами, не стоит забывать о цели визита. То есть покупать тут надо именно продукты.
Остальные вещи лучше брать в других, специализированных магазинах. Это точно обойдется дешевле.
№8
Лучше отказаться от покупки продуктов, которые идут в нарезке. За эту дополнительную услугу в итоге будет переплачено не мало, особенно если посчитать сумму за весь месяц.
Опубликовано: Храмова Оксана