Специалисты рассказали, как правильно ухаживать за линолеумом

Этот вид напольного покрытия считается самым удобным, но требует особого ухода.

Линолеум в самом деле легко содержать в чистоте - с него довольно просто убираются как жидкие, так и сухие пятна. Он отмывается обычной водой, иногда с небольшим добавлением мягкого моющего средства.

Но есть одно правило, которое обязательно нужно соблюдать при уборке этого популярного напольного покрытия. Если это правило не выполнять, то линолеум со временем потускнеет, и с него начнут стираться узоры.

Ни в коем случае нельзя мыть этот материал горячей водой. При регулярном мытье горячей водой отрицательные результаты на поверхности пола проявятся не сразу, но со временем они обязательно станут заметными.

Для того, чтобы пол долгое время выглядел красивым и радовал глаз, специалисты рекомендуют мыть линолеум слегка теплой или холодной водой.