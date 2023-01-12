Межплиточные швы в ванной можно начисто отмыть всего за несколько минут

Грибок и грязь надолго исчезнут из швов между плитками при помощи средств с содержанием хлора.

Средства с содержанием хлора помогают отбелить межплиточные швы буквально за 10 минут. Для этого не обязательно покупать какие-то специализированные отбеливатели - можно запросто воспользоваться чистящими средствами для удаления пятен с поверхности унитаза.

Отбеливатель нужно нанести на загрязненные места небольшой щеткой. Уже через несколько минут после его нанесения будет заметен эффект, и темные места начнут превращаться в светлые.

Если же вы не сторонник использования химических средств либо у вас повышенная чувствительность к запаху хлорки, можно использовать другой метод. Речь идет о растворе солового уксуса.

Его нужно смешать с водой в равных пропорциях, и этой смесью протереть протереть швы между плитками. Эффект, конечно, будет не таким яркий, как после использования хлора, но тоже заметный.