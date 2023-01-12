Bloomberg: в Швеции открыты крупнейшие в Европе залежи редких металлов

Издание Bloomberg утверждает, что на территории Швеции обнаружено месторождение редкоземельных металлов, которое является крупнейшим в европейском регионе.

Американская газета Bloomberg сообщила, что компания LKAB обнаружила залежи редкоземельных металлов в арктической части Швеции. Гендиректор предприятия Ян Мостром утверждает, что его фирме понадобиться от 10 до 15 лет, чтобы начать добычу металлов в данном месторождении.

Вместе с тем Мостром подчёркивает, что уже сейчас известно о признании найденного месторождения крупнейшим источником редкоземельных металлов в Европе, который может избавить Швецию от поставок данного сырья из КНР.