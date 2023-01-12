Даже опытные хозяйки не знают об этих способах применения пива

Пиво не только любимый напиток миллионов людей, но и хороший помощник для аккуратной, старательной хозяйки.

Оказывается, пивом можно полировать деревянные поверхности.

Домашняя мебель, паркет, любые элементы интерьера, выполненные из дерева, придают жилищу стильный, богатый вид. Но и уход за ними требуется соответствующий.

После обработки тряпочкой, смоченной в пиво, поверхности деревянных изделий будут выглядеть идеально. Даже покупные полирующие средства отступают на второе место.

Пятна на коврах отлично убираются пивом. Совсем не обязательно покупать специальные шампуни для ковров или дорогие чистящие средства.

С помощью губки, пропитанной пивом, можно очистить даже сложные загрязнения.

Баловать пенным напитом нужно и волосы. Дамам на заметку: после пивных процедур локоны станут крепкими, густыми и выглядеть будут здоровыми и ухоженными.

Для приготовления моющего раствора нужно смешать пополам пиво с привычным шампунем для волос.

Нанесенный состав надо бережно втереть в волосы и кожу головы, потом подержать немного и смыть. Далее делаются все традиционные процедуры по уходу за волосами.

Результат будет заметен после нескольких сеансов пивной "подкормки" и будет ничуть не хуже, чем после посещения салона красоты.